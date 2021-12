L’albero di Natale è quasi pronto: domani l’accensione in piazza Cavalli

L’atmosfera natalizia sta per accendersi in centro a Piacenza. Si terrà domani sera, 7 dicembre, intorno alle 18, l’inaugurazione dell’albero di Natale in piazza Cavalli. Nei giorni scorsi l’accensione del simbolo delle festività era stata rimandata a causa di ritardi nell’allestimento e nel trasporto dell’abete da Selva di Ferriere a Piacenza. La pianta, proviene dall’alta Val Nure, ed è alta circa 17 metri.

