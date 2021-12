Piacentini già in clima natalizio: folla in città, Grazzano presa d’assalto

I piacentini hanno iniziato la corsa ai regali di Natale e si sono già tuffati nel clima delle festività. Ieri in città, dove è scattata l’ordinanza per l’obbligo delle mascherine nelle zone più affollate, hanno avuto ampia scelta: negozi aperti in centro storico, ma anche i Mercanti di qualità sul Pubblico Passeggio e il Via Roma Street Market, eccezionalmente nei giardini Merluzzo.

In mezzo tanta voglia di fare festa, con la musica della banda Ponchielli che a metà pomeriggio è apparsa in piazza Duomo per la gioia di tutti.

Come già negli scorsi fine settimana, anche Grazzano Visconti è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori. Tra le tante iniziative, applausi per il concerto delle New Sisters.

LA FOLLA DELLA DOMENICA A PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI