“Albe e tramonti in Valtidone”, ecco il calendario. Ricavato al coro Ana

A Ziano è stato presentato il nuovo lunario della Val Tidone. I 12 mesi del 2022 sono scanditi da fotografie che ritraggono gli scorci più suggestivi della vallata. Il tema del concorso fotografico, bandito dall’associazione LaValtidone per scegliere gli scatti da inserire nel lunario, era “albe e tramonti in Valtidone”. Rita Ercole, che ha ritratto un campo con papaveri alla luce viola del tramonto, è risultata la vincitrice e la sua foto accompagna il mese di giugno. A Ziano, oltre a lei, sono stati premiati i restanti vincitori e anche quelli del 2020 che lo scorso anno, causa pandemia, non vennero omaggiati. Il ricavato della distribuzione delle 900 copie, anche all’estero, sarà devoluto al coro Ana Valtidone.

