Giro di vite Castel San Giovanni: vietati i bivacchi e il gioco a palla nelle piazze

Niente gioco a palla e niente più bivacchi nelle piazze principali della citta. Fino al 31 di gennaio sarà vietato giocare a palla, e più in generale lanciare oggetti (vedi bottiglie vuote) in piazza XX Settembre e piazza Casaroli, cioè nelle due piazze principali del paese dove hanno sede palazzo comunale, teatro, scuole e Collegiata. Per chi sgarra sono previste multe fino a 500 euro. Sono vietati anche i bivacchi.

Il giro di vite è stato deciso dopo le tante lamentele, e le polemiche, per i ripetuti episodi di vandalismo soprattutto in piazza Casaroli. Sui social fioccano i commenti, tra favorevoli e contrari, mentre l’assessore alla sicurezza Elena Galli difende la scelta: “Dove non arriva il buonsenso bisogna porre un argine”.

Ordinanza Sindaco