Mercoledì arriva la neve anche in pianura: accumuli tra i 10 e i 30 centimetri

Il sole di questo lunedì 6 dicembre potrebbe trarre in inganno: già a partire dalla mattinata di mercoledì 8, infatti, è atteso un netto peggioramento del clima che – unito alle temperature molto rigide di questi giorni (la notte scorsa le minime sono scese ampiamente sotto zero) – si tradurrà in precipitazioni a carattere nevoso anche in pianura.

“Mercoledì – spiega Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – al 99% ci sveglieremo con un panorama imbiancato. Particolarmente colpito sarà il settore a nord ovest del nostro territorio, vale a dire la Vale Trebbia. I fiocchi arriveranno anche in città. Al momento rimane l’incertezza sugli accumuli previsti: in linea di massima potrebbero assestarsi tra i 10 e i 30 centimetri. La neve interesserà il Piacentino per tutta la giornata dell’Immacolata, con miglioramenti attesi per giovedì 9 dicembre. Le temperature rimarranno però bassissime per tutto il resto della settimana”.