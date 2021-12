Scuole, 17 classi in quarantena nel Piacentino: 93 contagi in una settimana

Sono 17 le classi in quarantena da Covid nel Piacentino, a fronte di 93 nuovi casi registrati tra gli studenti la scorsa settimana. E’ il bilancio della pandemia nelle aule scolastiche del nostro territorio, dal 29 novembre al 5 dicembre. In 15 classi il contagio è avvenuto all’interno delle mura didattiche. “Il virus circola in maniera vivace tra i giovani”, rileva il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini.

Nella tabella qui sotto, tutti i dati: