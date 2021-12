Si accende l’albero di Natale in piazza Cavalli: “Felicità e salute per i piacentini”

Si è acceso oggi l’albero di Natale in piazza Cavalli, davanti al municipio di Piacenza, dopo alcuni giorni di ritardi tecnici. La pianta, la 22esima donata da Confindustria, arriva da Selva di Ferriere. Il tradizionale evento di inaugurazione, con il concerto del coro “The Bells”, è stato accompagnato dagli auguri del sindaco Patrizia Barbieri: “Spero che tutti i piacentini trovino felicità, salute e serenità. Auspico più risposte per i giovani, che tanto hanno sofferto in questo periodo di pandemia, insieme agli anziani”.

L’albero di Natale è stato messo a disposizione dalla famiglia Pareti. Per l’allestimento è stato fondamentale il supporto di Sae Italia, Cosma, Metronotte e Paver.

{{gallery-0}}