Terza dose, 42mila piacentini prenotati. “Più sedute a Castello e Fiorenzuola”

“Dal 13 dicembre i centri vaccinali di Castel San Giovanni e Fiorenzuola saranno potenziati”. Lo ha annunciato Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, durante il bilancio periodico della pandemia sul territorio. In particolare, a fronte delle numerose lamentele sulla scarsa attività degli hub in provincia, la struttura della val Tidone sarà attivata su turni di quattro giorni alla settimana, mentre quella in val d’Arda su cinque giorni alla settimana, in entrambi i casi dalle ore 8 alle 16.

“A livello locale – prosegue Pedrazzini – i centri vaccinali hanno superato, complessivamente, il livello di 1.500 iniezioni al giorno. A breve si arriverà a quota duemila somministrazioni quotidiane. Aumentano le nuove prenotazioni tra i giovani, nella fascia 12-19 anni, un fattore importante per rallentare la circolazione virale in maniera sensibile. Per ottenere l’immunità di gregge, la copertura vaccinale deve superare il 95 per cento”.

TERZA DOSE – Ammontano a 42.258 – ad oggi – i piacentini prenotati per ricevere la terza dose. Il cosiddetto richiamo “booster” è possibile per tutti i maggiorenni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno cinque mesi. La prenotazione va effettuata in prossimità della scadenza dei cinque mesi dall’ultima somministrazione e non prima. Le agende vengono continuamente aggiornate e predisposte in base al numero di utenti candidabili alla terza dose nel periodo. Dedicate sedute aggiuntive per somministrazioni vaccinali riservate a prime dosi, terze dosi per personale scolastico e green pass in scadenza. A queste fasce orarie dedicate si accede prenotandosi con i consueti canali: è richiesta autocertificazione della propria condizione prioritaria al momento della somministrazione.

FASCIA 5-11 ANNI – Dal 16 dicembre si terranno le prime erogazioni del vaccino anti-Covid per la fascia 5-11 anni. Prenotazioni aperte dal 13 dicembre.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE – Bisogna chiamare il numero 800.651.941 oppure il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Oppure recarsi in farmacia, consultare il portale online attraverso il fascicolo sanitario elettronico (Fse) o il CUPWeb, rivolgersi a uno degli sportelli Cup del territorio o al proprio medico di famiglia.