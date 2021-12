Trasporti dei malati di sclerosi multipla: il “Tulipano” copre i costi con una donazione

Non è la prima volta, ma la seconda. Già da due anni il circolo “Il tulipano” dà una mano all’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Piacenza. Lo fa con un assegno da mille euro, che qualche giorno fa è stato consegnato direttamente alla presidente provinciale dell’Aism Daniela Reggiori nella sede del circolo: presenti, oltre ad alcuni soci, anche una delegazione di Aism e i rappresentanti dell’associazione Alpini di Piacenza con Gino Acerbi. La donazione all’Aism infatti deriva da una raccolta fondi attivata da “Il tulipano”, Alpini di Piacenza e Confraternita della Misericordia: la cifra sarà destinata a coprire i costi del carburante dei trasporti fatti dall’associazione per gli ammalati di Sclerosi multipla.

“Per noi è una donazione preziosissima – spiega la presidente di Aism Reggiori presente insieme a Giuseppe Carini, Dario Inzani e Marina Ferrari nella sede del circolo “Il tulipano” – di fatto in undici mesi abbiamo effettuato ben 13.320 trasporti: più di mille al mese in media e non sono certo pochi. Tanto più perché si tratta di trasporti sia in città e provincia, sia extra provincia e addirittura a volte anche fuori regione”.