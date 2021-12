A scuola di logistica: “Questo settore ci incuriosisce”. Orientamento all’Isii Marconi

Nonostante la giovane età, alcuni di loro hanno già le idee chiare: “Ci piacerebbe lavorare nel mondo della logistica, in un contesto internazionale”. A dirlo sono gli studenti dell’Isii Marconi iscritti al neonato corso di logistica: martedì mattina – 7 dicembre – hanno partecipato alla giornata di orientamento per il biennio promossa nell’istituto tecnico di via IV Novembre, a confronto con esperti e imprenditori. Le interviste nel servizio, qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.