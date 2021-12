Al centro Gotico impacchettare i regali aiuta le persone con autismo

Basta un piccolo regalo per aiutare il mondo dell’autismo piacentino.

È questo il senso di “Amore d’incarto”, l’iniziativa organizzata anche quest’anno dal centro commerciale Gotico, fino al 24 dicembre.

All’interno della galleria sarà allestito uno stand coi volontari delle associazioni La Matita Palante, Piacenza in Blu, Angsa, Associazione autonoma Diabetici Piacenza, Fondazione Pia Pozzoli e Casa Morgana dove i clienti del centro commerciale potranno far impacchettare i loro regali. Lo stand sarà operativo nei giorni e negli orari di apertura del centro Gotico, da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Con un’offerta simbolica sarà possibile contribuire ad alcuni importanti progetti delle associazioni La Matita Parlante, Piacenza in Blu e Angsa: nello specifico la prima implementerà il progetto di cohousing con l’acquisto di elettrodomestici e biciclette, al fine di promuovere lo sviluppo delle autonomie dei giovani con disturbo dello spettro autistico che partecipano all’attività. Piacenza in Blu svilupperà i progetti sportivi e di tempo libero, in particolare il progetto ‘Ludoteca’ che offre al sabato pomeriggio la possibilità a bambini dai 6 ai 10 anni di svolgere laboratori ed attività ludico-ricreative; infine Angsa destinerà le offerte alla realizzazione di progetti di vita personalizzati per i ragazzi dell’associazione.

