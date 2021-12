Albero di Natale si accende a Gragnano con il trampoliere dal manto celeste

C’era anche un trampoliere celeste, con un mantello luminoso, a guidare gli abitanti di Gragnano per le vie del paese e a dare il via alle festività natalizie. Così, domenica scorsa, 5 dicembre, il centro del paese si è illuminato grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale e dei commercianti, che ha dato luce al grande albero di Natale posizionato accanto alla chiesa. L’accensione dell’albero è stata solo l’atto finale di un pomeriggio che ha riportato in piazza tante persone, tra i canti natalizi del coro diretto da Alessandra Tirelli, lo spettacolo di fuochi e fiamme di Flambetta Foco Loco e la passeggiata per le vie del paese guidati da un trampoliere dal manto luminoso.

“La partecipazione della gente ci ha preso alla sprovvista”- ammette il presidente della Proloco Giuseppe Ghezzi. “In poco tempo abbiamo esaurito cioccolata e vin brulè che avevamo preparato. Evidentemente, la gente ha voglia di tornare a stare assieme”. Il ricavato è stato devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.