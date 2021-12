Castel San Giovanni: isola pedonale e transenne in via Mazzini, è polemica

Non mette tutti d’accordo la decisione di mantenere l’isola pedonale (attiva fino a pochi giorni fa) lungo via Mazzini, a Castel San Giovanni, nei soli fine settimana e di riaprire la strada al traffico durante i restanti giorni, con divieto però di parcheggio lungo i lati. Per impedire il posteggio sono state posizionate diverse transenne lungo i lati della strada, cosa che ha fatto storcere il naso a molti. “Sono esteticamente brutte. Era proprio necessaria questa barriera di transenne”. Tra i commercianti c’è chi si sente “di serie B”. “Ci hanno rinchiusi dentro i negozi – dice uno dei più contrari al provvedimento -. La mancanza di parcheggi ci penalizza”. Altri, soprattutto tra i baristi, si dicono invece d’accordo: “A noi sta bene la riapertura solo temporanea alle auto, come sta bene che non si possa parcheggiare”. Sulla questione delle antiestetiche transenne il sindaco Lucia Fontana spiega: “Sono un espediente temporaneo per evitare quello che è sancito a lettere cubitali nell’ordinanza e cioè che lungo via Mazzini la sosta non è assolutamente consentita”.

