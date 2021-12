“Che Classe”: oggi ultimo giorno di gioco della quinta edizione. Guarda la classifica

È arrivato: oggi, 8 dicembre, è ufficialmente l’ultimo giorno di gioco della quinta edizione di “Che Classe”. Ultimo giorno per votare, per dare fondo alla vostra creatività e capacità di convincimento, per raccogliere più persone possibili che possano aiutarvi a sostenere la vostra classe preferita.

Oggi è anche l’ultimo giorno in cui potrete trovare il codice bonus presso la galleria del Centro Commerciale Gotico, bonus che porterà il vostro voto di oggi a 4 punti, invece del “solito” voto da 1 punto. Oggi non c’è possibilità di errore: quello che troverete in galleria sarà il codice da utilizzare oggi, e soltanto oggi, entro la mezzanotte!

E per chi non ha ancora spedito i propri elaborati, attenzione: sempre fino alle ore 23.59 di questa sera è ancora possibile inviare disegni e testi all’indirizzo [email protected], relativi al tema “Qual è il tuo luogo del cuore di Piacenza e provincia?”.

Qui l’ultima classifica provvisoria di questa edizione: come sempre, precisiamo che è aggiornata a qualche giorno fa per permettere i controlli agli addetti, e che non contiene ancora tutti i punti delle classi che in questi giorni hanno inviato i propri elaborati. Una volta chiuse le nostre urne, si passerà agli scrupolosi controlli per permetterci di dichiarare i vincitori: sarete inclusi nel numero dei vincitori? Avete fino a mezzanotte per cercare di assicurarvi un posto nella “top 138”!

Classifica 8 dicembre 2021