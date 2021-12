Dal palestinese al classico, di legno o di stoffa: mostra di presepi a Borgonovo

Nel centro pensionati di viale Fermi a Borgonovo fino al prossimo 6 gennaio sarà possibile visitare una mostra di presepi. In esposizione ci sono 25 natività frutto dell’estro e del lavoro di altrettanti appassionati dell’arte di costruire presepi. La mostra è visitabile ogni sabato e domenica dalle 14,30 alle 17. Tra le creazioni che è possibile visione ce ne sono alcune in stile palestinese e altre in stile classico. I materiali usati sono legno, cartone, pezzetti di ferro, stoffe. Materiale di recupero che hanno preso nuova vita.

