E’ arrivata la neve, imbiancati monti e colline. Fiocchi anche in pianura

Annunciata da giorni, la neve è arrivata anche sul Piacentino. Una perturbazione proveniente da ovest ha cominciato a imbiancare l’area occidentale della provincia, per poi estendersi anche alla pianura.

Al momento rimane l’incertezza sugli accumuli previsti, e ipotizzati tra i 10 e i 30 centimetri. La neve interesserà il Piacentino per tutta la giornata dell’Immacolata, con miglioramenti attesi per domani, giovedì 9 dicembre. Le temperature rimarranno però basse per tutto il resto della settimana.

In previsione della nevicata il Comune di Piacenza ha reso note le informazioni utili per i cittadini.