Finisce fuori strada e si ribalta con l’auto, donna incastrata nell’abitacolo

I vigili del fuoco di Castel San Giovanni sono intervenuti in località Lupo di Albareto di Ziano per soccorrere una donna che è rimasta bloccata all’interno dell’auto. La donna ha perso il controllo del mezzo ed è finita in una scarpata ribaltandosi. I vigili del fuoco hanno dovuto liberarla dalle lamiere dopodiché la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi.

In un altro intervento i vigili del fuoco hanno dovuto liberare con un verricello un camion rimasto incastrato in mezzo alla neve nel parcheggio di un supermercato.