Logistica, servizi per l’infanzia, murale a Sarmato: stasera a Assemblea On ER

Ottava puntata di Assemblea On ER in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

La proposta per l’istituzione di una zona logistica semplificata, il Piano regionale della prevenzione 2021-2025 e il primo bilancio triennale della legge che ha riformato i servizi educativi per la prima infanzia. E poi ancora: le iniziative dell’Assemblea legislativa in collaborazione con l’associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto, con il murale inaugurato a Sarmato (Piacenza) e il webdoc realizzato per i 40 anni dell’Associazione.

Sono questi i principali temi al centro dell’ottava puntata di “Assemblea On E-R”, il format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale.