Nuova linfa per la diocesi, ordinati in Duomo quattro diaconi permanenti

La diocesi di Piacenza-Bobbio da oggi può contare su quattro nuovi diaconi permanenti. Un servizio per la comunità ecclesiale che va oltre le proprie abitudini, le pigrizie, gli egoismi. Una chiamata alla quale la risposta passa attraverso l’umiltà e l’obbedienza.

Si tratta di Adriano Ballerini, Daniele Salini, Paolo Pareti e Renato Pera che nel pomeriggio di oggi hanno ricevuto l’imposizione delle mani di mons. Adriano Cevolotto, che li introduce in una nuova fase della loro vita, la quale da oggi in poi – anche se ancora vissuta con le rispettive famiglie – sarà pienamente al servizio del vescovo e della diocesi.

