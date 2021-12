Orti di via Campesio, disco rosso al progetto di edificazione

Il Comune “prende atto” del disco rosso alzato tre mesi fa dal Cuav (il Comitato urbanistico di area vasta) sul progetto edilizio negli ex Orti di via Campesio, di Piacenza – le sette palazzine residenziali – presentato dalla proprietà dell’area nel settembre 2019. Lo fa con una delibera di giunta in cui ricostruisce il percorso di una pratica che fino all’estate sembrava destinata a compimento, viste le ripetute rassicurazioni dell’amministrazione circa la sua conformità normativa, e che invece in zona Cesarini ha conosciuto un inatteso stop per mano della Regione, il cui parere, all’interno del Cuav, dove siedono anche Comune e Provincia, è risultato decisivo.

