Tornato il mercatino alle Orsoline per le missioni in Africa, India e Brasile

Addobbi natalizi, maglieria, profumatori d’ambiente, candele e tanti altri prodotti realizzati rigorosamente a mano dalle volontarie del “Laboratorio di cucito”, sono in mostra all’istituto Orsoline di via Roma, 42 a Piacenza. Dopo la forzata pausa dovuta alla pandemia da Covid è tornato il tradizionale mercatino a sostegno delle missionarie all’estero. Il ricavato delle vendita infatti andrà interamente a sostegno della presenza missionaria della Congregazione in Africa, India e Brasile. La mostra è aperta sino al 12 dicembre nei seguenti orari: mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, nei giorni seguenti dalle 15 alle 18. L’iniziativa è organizzata dall’”Associazione ex alunne Orsoline”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà