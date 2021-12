“Poco personale, turni serali e festivi gravosi”. L’allarme della Polizia municipale

“Il problema è oggettivo, manca personale per coprire tutti i turni”. Le parole di Massimo Mingardi (Confederazione sindacale autonoma) confermano la carenza di organico della polizia Municipale di Piacenza, che i sindacati lamentano essere diventata difficile da sostenere.

“Siamo 99 e altri due colleghi stanno per andarsene via per raggiunti limiti di età” dice il commissario Giuseppe Addabbo (Fp Cgil), che spiega come i numeri risicati comportino problemi nella copertura dei servizi da svolgere, un carico gravoso per tutto il comando, alla cui guida da ottobre c’è Mirko Mussi, nonché turni serali e festivi particolarmente onerosi per il personale.

Per quanto riguarda la polizia municipale, la Regione Emilia Romagna ha stabilito che per i comuni capoluogo l’organico deve rispondere al criterio di un addetto ogni mille abitanti, benché alcune specifiche caratteristiche di Piacenza (logistica, città universitaria, ecc.) consentano di arrivare fino a 139 addetti. “Da quando lavoro nella polizia municipale, quindi da vent’anni – dice Addabbo – il numero massimo raggiunto è di circa 115 unità. In quel modo si riusciva comunque a garantire il servizio, scendendo sotto la soglia dei 100 agenti è invece ben più complicato”.

Il problema riguarda soprattutto gli ispettori: oggi sono 13, a fronte dei 23 di qualche tempo fa. La questione è che, fra questi, meno di una decina è abilitato a svolgere il ruolo di caposervizio, l’ufficiale di giornata che coordina il lavoro. Sulla questione Mingardi afferma che «mancano le figure con quel profilo e come conseguenza, oltre a svolgere la mansione di cui è responsabile, una persona è costretta ad assumere su di sé altri incarichi, ad esempio proprio quello di caposervizio.

L’auspicio che giunge da Addabbo, invece, è di potere sanare in parte la situazione già il prossimo anno. “In prospettiva – afferma – c’è il bando del concorso regionale che dovrebbe avviarsi alla conclusione. Il prossimo anno sono previste assunzioni, ci auguriamo che riguardino sia gli ispettori sia gli agenti. Speriamo lo si faccia nel più breve tempo possibile”.