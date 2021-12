“Sarmato Sicura”: progetto da 20mila euro per tre nuove telecamere di sicurezza

A Sarmato servono almeno altre tre telecamere per tenere sotto controllo tutto il territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. È il progetto “Sarmato Sicura” che il Comune ha presentato alla prefettura nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”.

Il progetto da 20mila euro prevede l’installazione di tre nuove telecamere: una al campo giochi di via Nenni (per scongiurare atti di vandalismo degli arredi urbani o fenomeni di bullismo tra minori), una nei pressi del plesso scolastico di via Moia e la vicina area feste (anche per evitare intrusioni nelle scuole o l’abbandono dei rifiuti accanto ai bidoni di raccolta) e, infine, sulla strada provinciale 37 per Borgonovo nei pressi della località Nosone (per vigilare sugli ingressi in paese con una telecamera di lettura targhe ma anche per evitare furti in zone isolate).

I tre nuovi occhi elettronici si andranno ad aggiungere alle 13 postazioni già esistenti sul territorio, di cui tre a lettura targhe, e dovranno essere approvati dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza insediato in prefettura.