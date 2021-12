Alseno, al via il nuovo mercato di Campagna amica. Appuntamento sabato 11

Il mercato contadino di Campagna Amica parte ad Alseno da questo sabato 11 dicembre dalle 7 alle 13. L’appuntamento avrà cadenza mensile. Lo annuncia con soddisfazione l’associazione di Coldiretti Agrimercato che è stata selezionata come gestore dal Comune attraverso un bando ad evidenza pubblica per l’organizzazione delle attività finalizzate alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero.

“La realizzazione del mercato contadino – spiega il sindaco Davide Zucchi – era tra gli obiettivi del Comune, in risposta ad un’esigenza espressa dalla collettività, vale a dire le aziende agricole del territorio, ma anche i consumatori. Il nostro è un territorio a forte vocazione agricola e il mercato vuole essere proprio un punto di incontro. Pertanto abbiamo scelto un’area di passaggio come il parcheggio di Rossetti Market per offrire un servizio non solo agli abitanti di Alseno, ma anche a quelli dei comuni limitrofi. La scelta del soggetto gestore è ricaduta su Agrimercato, per i requisiti offerti dall’associazione di Coldiretti, in tema di tracciabilità e trasparenza al consumatore”.

“Siamo molto soddisfatti – commenta in merito il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – proprio perché il mercato contadino di Alseno osserverà le nostre regole. I mercati di Campagna Amica – ricorda infatti Galli – sono governati da un regolamento che prevede numerosi controlli e quindi ringrazio l’amministrazione che si è mostrata sensibile a questi temi”.

Alla firma dell’accordo in Comune erano presenti anche il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e il presidente di Agrimercato Michele Stragliati, nonché il funzionario comunale Responsabile del Servizio affari generali Patrizia Serena.

Per Coldiretti – ha rimarcato il direttore – il dialogo con il consumatore è fondamentale e i mercati rappresentano uno strumento concreto e prezioso per comunicare i valori distintivi ed esclusivi dei prodotti della nostra filiera. Stiamo attraversando un momento delicato a causa del Covid, nel quale però continua ad emergere il ruolo strategico del cibo. Fare la spesa dai produttori di Campagna Amica non significa solo portare qualità e sapori autentici nelle proprie case, ma è anche un segnale di attenzione al territorio e all’ambiente e un sostegno all’economia e all’occupazione locale”.

Stragliati ha invece sottolineato l’importanza del giorno scelto per il mercato contadino di Alseno. “Il sabato – ha rimarcato – era una giornata scoperta sul territorio provinciale e quindi questo mercato va a colmare un bisogno della collettività”.

Oltre ad Alseno, che a dicembre e gennaio in via sperimentale ospiterà il mercato contadino ogni secondo sabato del mese con avvio l’11 di dicembre, i produttori di Campagna Amica sono presenti in città, il lunedì e il venerdì in piazza Duomo dalle 8 alle 12.30, il giovedì mattina in piazza Cavour a Fiorenzuola e infine la domenica a Carpaneto in piazza Oliveti sempre dalle 8 alle 12.30.

LA FESTA A TEMA CON LA QUALITA’ DI CAMPAGNA AMICA PER COMPORRE I REGALI DI NATALE – Anche nel Piacentino nei mercati contadini di Campagna Amica questa settimana va in scena la festa a tema “Strenne di Natale a km0”. Verranno preparati e esposti le ceste e i pacchi di Natale contenenti i prodotti delle aziende agricole partecipanti.