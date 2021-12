Cna, il piacentino Dario Costantini è il nuovo presidente nazionale

Era il 2012 quando Dario Costantini, allora il più giovane presidente d’Italia alla guida di una Cna provinciale, girava per le scuole del nostro territorio chiedendo ai bambini perché essere fieri di Piacenza. Quasi dieci anni dopo Piacenza può essere fiera di avere fra i suoi concittadini il primo presidente nazionale di Cna: la nomina di Costantini al vertice della Confederazione nazionale dell’Artigianato verrà ufficializzata domani mattina, 11 dicembre, ma oggi l’assemblea nazionale elettiva svoltasi a Roma, all’Auditorium di via della Conciliazione, lo ha nominato come successore dell’attuale presidente Daniele Vaccarino.

“Questa nomina – commenta Costantini – è il frutto di un percorso lungo che mi ha portato nei mesi scorsi a fare due volte il giro d’Italia per conoscere realtà diverse da quelle dove ho sempre operato. Ma è anche una grande soddisfazione, è innegabile, per chi come me non ha un passato politico o esperienze pregresse in politica: sono e mi sento ancora di più un figlio della Cna”.

