“Da venti giorni niente strisce pedonali in via Bolzoni, pericolo per gli utenti deboli”

“Che fine hanno fatto le strisce pedonali in via Bolzoni?”. Se lo chiedono alcuni piacentini, che segnalano alla nostra redazione l’assenza degli attraversamenti in questa strada urbana che collega via Colombo a piazzale Velleia. A soffermarsi sul problema, in particolare, è il presidente locale dell’Unione italiana ciechi Gregorio Contini: “Circa 25 giorni fa – interviene – si è conclusa l’opera di riasfaltatura di via Bolzoni, eppure la segnaletica non è ancora stata ripristinata. La mancanza delle strisce pedonali rappresenta un pericolo rilevante per le persone con invalidità visiva, oltreché per tutta la cittadinanza. Abbiamo segnalato l’istanza all’amministrazione comunale, ma purtroppo il problema persiste”.

L’assessorato ai lavori pubblici replica che “la riqualificazione di via Bolzoni era attesa da molti anni. L’intervento si è concluso qualche settimana fa e, dopo il necessario periodo di sedimentazione, la ditta incaricata procederà alla posa della segnaletica nel primo giorno utile, con l’asfalto asciutto”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: