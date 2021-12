Dodici nuovi Cavalieri, il prefetto Lupo: “Siete un esempio”. FOTO

Emozionate cerimonia in prefettura a Piacenza per la consegna delle onorificenze a dodici nuovi Cavalieri della Repubblica. “Siete un esempio” ha dichiarato il prefetto Daniela Lupo. Alla cerimonia, che si è svolta in forma ridotta per il rispetto delle normative anti Covid, ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini: “È un momento particolare. Se la pandemia è meno impattante negli ospedali di quando non avevamo i vaccini, resta comunque grande preoccupazione tra i sanitari e tra i cittadini. Questa onorificenza deve avere anche un senso di tenuta sociale perché la battaglia sarà ancora lunga”.

Commossa il sindaco Patrizia Barbieri. “Le prime riunioni della pandemia di svolgevano proprio qui – ha dichiarato -. Con molti dei presenti abbiamo condiviso l’impegno per uscire dalla fase più critica. Chi è qui ha dato tanto e ha anteposto ogni cosa per il bene dell’altro”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà