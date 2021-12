“E poi arriva Menny”: pronto il corto sulla sindrome di Ménière girato a Piacenza

S’intitola “E poi arriva Menny” ed è il cortometraggio nato per sensibilizzare la popolazione – e soprattutto la comunità medica – sulla rara sindrome di Ménière. Un prodotto di circa 25 minuti supportato dalla fondazione “Mario Sanna” di Piacenza e girato negli ambulatori della clinica privata in via Morigi, anche grazie all’input lanciato qualche mese fa dalla testimonianza del paziente piacentino Stefano Cagnoni.

Si tratta di una patologia dell’orecchio che causa – tra le altre cose – improvvise vertigini, crolli e nausea. Secondo gli esperti non c’è un rimedio definitivo, ma si potrebbe porre rimedio alle vertigini che rappresentano un grave problema nella quotidianità

Il cortometraggio – regia di Giovanna Gianolli – è nato col sostegno di una raccolta fondi e punta a raccontare la vita di chi soffre di questa sindrome rara, esortando il mondo scientifico a cercare una soluzione. Il film è pronto e sarà presentato all’inizio dell’anno prossimo.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: