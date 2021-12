Farini, sospeso il centro prelievi della Cra ai Sassi Neri. Mancano infermieri

Mancano infermieri e il centro prelievi alla Casa residenza per anziani ai Sassi Neri chiude. Sarà probabilmente una chiusura temporanea, ma nella giornata di ieri, 9 dicembre, ha causato qualche disagio agli utenti che avevano prenotato gli esami ematici e si sono trovati la porta chiusa, con un cartello che segnalava la sospensione del servizio dal 9 al 31 dicembre 2021. Il centro prelievi è attualmente gestito in convenzione da Coopselios, cooperativa che dirige la struttura per anziani. La difficoltà a reperire infermieri è stata comunicata a Comune e Asl che insieme stanno studiando soluzioni possibili per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. La minoranza consiliare di Farini, nelle persone di Giuseppe Bruzzi, Giovanni Bracchi e Marco Gambazza, che segnalano il disservizio, sottolineano “il nostro comune sta perdendo un servizio dopo l’altro”.

