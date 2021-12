Fiorenzuola: furto al Velodromo Pavesi, ma i ladri se ne vanno a mani vuote

Un’altra intrusione notturna in un edificio comunale a Fiorenzuola. Dopo le scuole elementari e le sedi delle associazioni Alpini, Avis, Fulgor e A.N.C., vittime dei ladri nella notte del 17 novembre scorso, questa volta, è toccato al Velodromo Attilio Pavesi, che ospita le sedi delle associazioni US Fiorenzuola calcio e quella del ciclismo su pista. I vandali hanno fatto irruzione nella notte tra lunedì e martedì scorso, probabilmente dal cancello che si affaccia sul parcheggio del velodromo stesso e del “Bocciodromo”.

“Il cancello rimane aperto fino a quando i ragazzi che fanno allenamento non hanno terminato, in genere intorno alle 22 – ha affermato il custode della struttura Claudio Botti – è probabile che i ladri si siano nascosti all’interno dello stabile e una volta che tutti se ne sono andati, hanno potuto iniziare lo scasso.” Sei le serrature con effrazioni, si sono registrati solo danni, i ladri non hanno trovato nulla da rubare, se non i pochi euro presenti negli uffici dell’associazioni sportive. “Dispiace- commenta l’assessore allo sport Massimiliano Morganti – apprendere che, ancora una volta, le strutture pubbliche siano oggetto di attacco da parte dei ladri.

