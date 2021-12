La meraviglia del Natale: presepisti ospiti a Nel Mirino stasera su Telelibertà

Quanti segreti e storie può celare un presepe d’artista, opera d’ingegno creativo e meccanica? Sicuramente troppi per essere raccontati in un’ora e un quarto, ma tanti ne sveleranno i presepisti ospiti stasera, venerdì 10 dicembre, alle 21 su Telelibertà nella nuova puntata settimanale di “Nel mirino”, il format d’attualità condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Che sarà affiancata per l’occasione dal collega Thomas Trenchi, esperto in materia, noto hobbista appassionato e dedito (la sua natività è esposta in piazza Cavalli). Quattro gli ospiti chiamati a condividere il loro bagaglio di esperienza: Andrea Braghieri, volontario dell’articolatissimo presepe al santuario di Strà in Valtidone; Enrico Rocca, volontario del centenario presepe di Baselica Duce di Fiorenzuola; Renata Tansini, referente del presepe di Roncaglia, avviato nel 1974; ci sarà Rodolfo Corsini, presepista di Vigoleno noto per presentare un movimento nuovo ogni anno; si parlerà anche del presepe allestito nella basilica di Sant’Antonino e di quello preparato da 15 anni a Caorso da Gianni Zaffignani.

