Medico acquista dalle suore di via Torta, casale a Mareto: sarà sede di colonie estive

E’ una storia di bene, da Mareto, in Alta Valnure, al Tigrai flagellato dalle bande armate, in Etiopia. Inizia anni fa con la scelta di lasciare in eredità una casa alle suore di via Torta, proprio nel borgo a mille metri nel comune di Farini. Oggi quella struttura è purtroppo diroccata, ma il bene sa tessere i suoi fili oltre le crepe: proprio mentre le suore della Divina provvidenza di via Torta lanciano l’ultimo esasperato grido di dolore per la missione in Etiopia, si fa avanti un medico: “Prendo quella casa” dice Flavio Della Croce, indicando l’eredità lasciata alle suore.

Non è un medico qualunque, la sua associazione si chiama “Piccoli al centro” di Ziano, è tra le più radicate nel territorio da 33 anni, conta un campo scuola, organizza il grest, aiuta i bambini nei compiti. Ma mancano spazi per una colonia; per questo il dottor Della Croce inizia a chiedere in giro, la voce arriva fino a Mareto, Alessandro Sartori dal vicino albergo dice che una casa c’è, crea il contatto giusto. Alle suore, dalla vendita della casa che si formalizzerà a gennaio, andranno alcune migliaia di euro, “le destineremo interamente alla missione, c’è tanto bisogno ora in Etiopia, quando le milizie sono arrivate nelle missioni hanno fatto terra bruciata, è stato devastante, noi restiamo…”, commenta madre Albina Dal Passo, da via Torta.

