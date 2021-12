Prelievi in Alta Val Nure, Ireti risponde alle polemiche: “Ecco i misuratori”

“I misuratori di portata del prelievo delle acque dall’Alta Val Nure sono stati installati e sono attivi già dal 2018, ed i dati sono sempre disponibili per le parti interessate e per gli Enti di controllo”. É la risposta di IRETI, gestore dell’acquedotto Val Nure, alle perplessità delle associazioni ambientaliste piacentine che nei giorni scorsi avevano sollevato dubbi sia sulla reale presenza degli strumenti per misurare l’acqua sia sui quantitativi di acqua prelevati.

“IRETI gestisce la rete nell’esclusivo interesse pubblico delle popolazioni interessate e nel rispetto degli accordi a suo tempo sottoscritti – fanno sapere -. Nell’anno 2018, a seguito dell’accordo formalizzato in una scrittura privata tra IRETI e i Comunelli datata 2/11/2017, IRETI ha provveduto, nei termini previsti, all’installazione di due misuratori elettromagnetici, il primo sull’ingresso del serbatoio dei Toni sull’arrivo proveniente dal Lardana ed il secondo proveniente dalle sorgenti Rocca. I dati dei due misuratori, oltre a quelli delle portate in uscita dal serbatoio Toni per la distribuzione dell’acquedotto, sono da allora costantemente monitorati e visibili al telecontrollo aziendale di Ireti”.

“È importante sottolineare come la maggior parte dell’acqua venga captata dalle sorgenti Rocca mentre il contributo del Lardana viene utilizzato (e immesso in rete) solo in minima parte e ad integrazione delle suddette sorgenti”.

Tab. 1 – Volumi in mc immessi in rete a servizio dell’Acquedotto val Nure

 anno uscita x Valnure uscita x Bocciarelli (Ferriere) uscita x Toni (Ferriere) Totale (mc) 2017 954.011 13.901 1.910 969.822 2018 1.169.643 2.851 514 1.173.008 2019 1.333.552 1.775 478 1.335.805 2020 1.315.736 730 345 1.316.811 Gen- Nov 21 1.151.631 1.454 443 1.153.528