Santa Lucia tra i bambini ricoverati in pediatria, il bel gesto dei giocatori del Piace

Un piccolo gesto per regalare un grande sorriso. È ciò che hanno realizzato i giocatori del Piacenza Calcio i quali hanno voluto festeggiare l’imminente Santa Lucia, tradizionale ricorrenza per i regali ai più piccoli, con un’iniziativa a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza. Un modo per mantenere il legame d’amicizia instaurato ormai da diversi anni tra la società e l’azienda Usl di

Piacenza.

La delegazione biancorossa formata dal capitano Alessandro Cesarini e da Andrea Corbari ha fatto visita ai piccoli pazienti e ai sanitari del reparto di Pediatria consegnando giochi e regali acquistati con i fondi raccolti tra gli atleti.

Un pensiero molto gradito da parte di tutti i bambini che hanno risposto con il loro più grande sorriso.

