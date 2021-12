“Caro-bollette, stangata per le famiglie povere”: 180 nuclei seguiti dalla Giara

Sono 180 le famiglie povere seguite dal centro “La Giara” della Caritas, in via Radini Tedeschi a Piacenza. A preoccuparle, adesso, sono soprattutto i rincari delle bollette. “Le tariffe di luce e gas sono in aumento – conferma don Maurizio Noberini, parroco di Santa Franca – la nostra struttura cerca di aiutare i nuclei a sostenere queste spese”.

In questi giorni, anche la Confraternita della Misericordia di Piacenza ha fatto la propria parte, donando generi di prima necessità alla “Giara”. Chiunque può supportare il centro periferico della Caritas, rivolgendosi ai volontari presenti nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì. “A Natale – aggiunge don Noberini – vogliamo consegnare alle 180 famiglie anche dolci, giocattoli e panettoni. In fondo, deve essere festa per tutti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: