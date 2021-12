Dallo scatto alla camera oscura: a Spazio 4.0 al via il corso di fotografia “Tank”

Un viaggio nella fotografia alla scoperta delle proprie capacità passando per lo sviluppo e la stampa in una vera camera oscura. Il tutto, in una roulotte. E’ il laboratorio “Tank” in arrivo a Spazio 4.0 in via Manzoni per bambini e ragazzi: otto lezioni da un’ora e mezza ciascuna, con gruppi di massimo sei partecipanti, a cadenza bisettimanale, da gennaio.

“Tank” – fa sapere il Comune di Piacenza – è per tutti i giovani dai 9 ai 17 anni affascinati dal mondo della fotografia, a chi ne vuole fare un passatempo, un hobby, una passione e a chi la vive come un gioco. Questo corso può essere anche visto come il primo passo per chi ne vorrebbe fare un mestiere. “Il corso è particolarmente indicato per bambini e adolescenti che faticano a concentrarsi così come quelli che hanno sviluppato poca fiducia in loro stessi”.

L’insegnante è Nicoletta Novara, 37 anni, originaria di Piacenza. Ha collaborato nove anni con Editoriale Libertà in quanto giornalista e fotografa. Nel 2018 si è unita alla onlus Still I Rise fondata da Nicolò Govoni con la quale collabora tuttora. Ha insegnato Fotografia agli studenti dei loro centri educativi e scuole internazionali in Grecia e Kenya. Le fotografie realizzate dai suoi studenti sono diventate una mostra dal titolo “Through Our Eyes” (Attraverso i nostri occhi) che ha fatto il giro d’Europa e America con oltre 50 esposizioni, oltre ad essere diventata un libro edito da Bur uscito a novembre del 2020.

PER INFO E ISCRIZIONI: [email protected] – 3293326037