Ladri fanno razzia in casa di gioielli e ricordi di una vita: bottino 37mila euro

Ladri sfondano la porta di un appartamento della zona di via Colombo, a Piacenza e saccheggiano monili per un valore di circa 37mila euro. E’ accaduto nel pomeriggio del 7 dicembre. I malfattori hanno preso di mira la casa di un nordafricano che si trova in via Rebasti. Il padrone di casa con i suoi famigliari si era allontanato dal suo appartamento per svolgere qualche commissione e subito i ladri ne hanno approfittato per sfasciare la porta e mettere a soqquadro l’appartamento del lavoratore razziando gioielli che aveva acquistato nel corso di una vita e che erano un caro ricordo di famiglia oltre che un investimento. Il padrone di casa quando ha fatto ritorno ed ha avuto l’amara sorpresa di trovare tutto a soqquadro, non ha potuto far altro che telefonare al 113 e sul posto sono accorsi gli agenti della volante che hanno avviato i primi accertamenti del caso.

