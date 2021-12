Ladri smurano le inferriate di una casa: gettano a terra e minacciano un testimone

Faccia a faccia con i ladri che lo gettano a terra e lo minacciano con una cacciavite, pur di guadagnarsi la via di fuga. Sono stati attimi di paura per un rivergarese che, nel tardo pomeriggio di giovedì, 9 dicembre, si è trovato a fronteggiare una banda di ladri che era appena entrata in due appartamenti in via del Pereto, a Rivergaro.

I ladri sono passati dall’ingresso principale e si sono arrampicati sulla grondaia senza che nessuno si accorgesse di nulla. Quindi, armati presumibilmente di un piccone, si sono accaniti contro porte e finestre: in un caso, sono riusciti a smurare le inferriate. Quando un allarme ha iniziato a suonare, un abitante della zona con il nipote si sono trovati nella “traiettoria” dei ladri in fuga. “Abbiamo visto due persone saltare giù dal secondo piano e allora ci siamo messi a gridare per richiamare l’attenzione”- racconta. Uno dei ladri gli ha dato uno spintone e l’ha gettato a terra mentre un altro lo minacciava con un cacciavite. Poi sono saliti su un auto con altre due persone. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della stazione di Rivergaro.