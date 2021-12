Luminarie: orso del Gotico in manutenzione. Mistero sulla sorte della slitta con la renna

A volte ritornano. Parliamo del maxi orso illuminato che fino all’altro giorno stava comodamente seduto sotto i portici di Palazzo Gotico e che alla sera è stato caricato su un camioncino e portato via insieme ai cuori illuminati di piazza Cavalli e alla slitta con la renna in piazzetta Plebiscito. Il tutto sotto gli occhi attenti di qualche piacentino che ha immortalato subito l’operazione domandandosi che fine facessero quegli addobbi. La risposta ancora una volta la dà l’assessore Stefano Cavalli: “Abbiamo portato via l’orso e i cuori perché alcune file di luci si erano bruciate e quindi necessitavano di manutenzione – spiega – ma chiaramente giusto il tempo di aggiustarli, poi vengono riposizionati dove erano”.

Anche sul tema albero di Natale, c’è qualche novità dato che “a breve – sottolinea ancora Cavalli – verranno coperte le transenne e verranno ultimati anche gli addobbi. Si pensava di concluderli in giornata, ma il maltempo ha rallentato tutto. A breve verrà anche posizionata la scritta degli auguri da parte di Confindustria che anche quest’anno ha offerto le decorazioni”.

Resta invece un “dilemma” la questione della slitta con la renna, portata via l’altra sera da piazzetta Plebiscito e voluta da un piccolo gruppo di commercianti di via San Donnino: “Io non ne so nulla perché non è di proprietà del Comune – spiega Cavalli – non è di competenza dell’amministrazione, non saprei che fine possa avere fatto”.