“Più ricerca sulle donne”. E’ l’appello che arriva dal convegno “Ma che genere di medicina?” che si è svolto venerdì pomeriggio nella sala dei Teatini in via Scalabrini. L’evento è nato in contrasto alle discriminazioni in ambito sanitario: a organizzarlo è stato il Centro antiviolenza Telefono Rosa di Piacenza, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del Comune.