Strade e marciapiedi ghiacciati, in due giorni 55 accessi al Pronto soccorso

Come accade sempre dopo un’abbondante nevicata, i rischi di cadute per i pedoni e ciclista aumentano a causa del fondo ghiacciato di strade e marciapiedi.

Non sorprende, quindi, che siano più che raddoppiati gli accessi al Pronto soccorso traumatologico dell’ospedale: ieri 25, oggi oltre 30. Cadute che in molti casi hanno provocato fratture di polsi e caviglie, ma anche della testa dell’omero.

In questi due giorni sono raddoppiati, toccando quota 5-6, anche i ricoveri traumatologici.

Il caso più grave, quello di un 77enne che stamattina è caduto sul marciapiede in via Emilia Parmense, a Piacenza, battendo violentemente il capo.