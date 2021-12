Quasi 500 persone a Grazzano per la “Camminata dei Babbo Natale”

Sono arrivati anche da altre province i circa 500 marciatori che hanno partecipato alla “Camminata dei Babbo Natale”, una delle manifestazioni sportive prenatalizie ormai tradizionali, organizzata dalla Pro Loco di Grazzano Visconti in collaborazione con il gruppo marciatori “Alta Val Nure” e il Csi (Centro Sportivo italiano) di Piacenza.

In molti indossavano il tipico cappellino bianco e rosso, fornito anche dall’organizzazione, qualcuno addirittura l’intero vestito di Babbo Natale, lungo i percorsi tracciati tra il borgo e la campagna grazzanese, attraversando il parco del castello della famiglia Visconti di Modrone, in un suggestivo paesaggio innevato e caratteristico grazie alla presenza delle Guardie di Grazzano in costume tipico.