Alla guida ubriaco, colpisce carabiniere con un pugno: arrestato 24enne

Alle 2 della notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre un 24enne si è imbattuto in un controllo dei carabinieri a Carpaneto. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest, e il tasso alcolemico era quattro volte oltre il limite consentito. Durante il controllo l’uomo di origini straniere si è innervosito e ha sferrato un pugno a un militare, è stato quindi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

