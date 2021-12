Auto nel canale tra Rottofreno e Sarmato, 33enne in ospedale

Auto fuori strada nella tarda mattinata di lunedì 13 dicembre sulla strada tra Sarmato e Rottofreno. Per cause da chiarire, una Renault Clio è finita nel canale, il 33enne alla guida stato condotto all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione.