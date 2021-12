Educazione stradale per oltre 100 studenti. Addabbo: “Ripartiamo dai più piccoli”

Sono 107 in tutto i piccoli studenti delle scuole Mazzini e Dante che stamattina hanno partecipato alla lezione di educazione stradale promossa dalla Polizia Municipale di Piacenza. Nell’ex chiesa di Sant’Agostino i bambini hanno assistito a uno spettacolo educativo sul rispetto del codice della strada e in seguito preso parte ad attività organizzate in collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. Come ha spiegato il commissario superiore Giuseppe Addabbo, “la pandemia ci ha portato a uno stop delle nostre attività di educazione stradale, oggi ripartiamo dai più piccoli e questo vuole essere anche un messaggio, speriamo che i bambini memorizzino questo momento visto che si parla di regole della strada e della vita, sappiamo che a questa età rimangono facilmente impressionati, e se le condizioni lo consentiranno lo riproporremo anche nei prossimi anni del loro percorso scolastico”.

