Finta sordomuta tenta di truffare poliziotto fuori servizio: 5 persone nei guai

Una finta sordomuta tenta di raggirare un poliziotto fuori servizio che non si lascia ingannare. Nella mattinata del 13 dicembre l’agente di Piacenza, a riposo dal lavoro, stava facendo la spesa quando, nei pressi di un supermercato a ridosso del centro, è stato avvicinato da una donna che, fingendosi sordomuta, ha mostrato un modulo con la scritta “certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, desideriamo aprire un centro internazionale per bambini poveri. Grazie”.

Il modulo era stato compilato parzialmente con firme e importi versati da alcuni donatori. Il poliziotto, rendendosi conto della truffa, è salito sulla propria auto e si è rifiutato di fare la donazione. Ha seguito però gli spostamenti della finta sordomuta che, insieme a un’altra donna, è salita su un’autovettura alla cui guida vi era un uomo. Sul sedile posteriore dell’auto vi erano altre due persone.

L’agente, nonostante fosse fuori servizio, di sua iniziativa ha deciso di seguire l’auto, informando la sala operativa delle Questura che ha così diramato la nota di ricerca alle volanti che, dopo pochi minuti, hanno provveduto a bloccare la macchina sospetta.

I cinque occupanti, due uomini e tre donne di nazionalità romena, sono stati condotti in Questura e sottoposti a foglio di via obbligatorio per tre anni.