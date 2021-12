Il maltempo dà il “colpo di grazia” a Strada Agazzana, all’ingresso della città

Attenzione ad un pericoloso cedimento della strada in corrispondenza della Besurica: lo segnalano alcuni automobilisti che hanno riscontrato un anomalo abbassamento della strada Agazzana proprio nei pressi delle corsie d’ingresso al quartiere residenziale.

Il cedimento si è verificato sulla corsia di marcia da Gossolengo in direzione Piacenza.

Il degrado della carreggiata va ricondotto in parte anche alle precipitazioni nevose e al ghiaccio di questi giorni: il passaggio degli spartineve, infatti, potrebbe aver peggiorato la situazione del manto stradale in quel punto già sconnesso, sollevando l’asfalto e creando una buca. Già da alcuni anni, tuttavia, la corsia della provinciale 28 in direzione Piacenza è soggetta a cedimenti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà