Misure anti-covid, controllate quasi 5.600 persone e 960 attività: 17 sanzioni

E’ di 17 sanzioni – 11 persone per il green pass, 2 per il mancato utilizzo della mascherina e 4 titolari di attività o esercizi commerciali – il bilancio delle verifiche svolte dalle forze di polizia nella settimana che va da 6 al 12 dicembre, durante le quali sono state controllate 5.591 persone e 960 attività o esercizi commerciali.

Per quanto attiene il trasporto pubblico locale, i controlli sono stati effettuati presso le autostazioni e le fermate sui passeggeri in attesa o in discesa dai mezzi di trasporto, da parte degli agenti di polizia locale e delle forze di polizia, coadiuvati dagli operatori del gestore, secondo il modello definito nel Piano. Analogamente il gestore del trasporto ferroviario attraverso la propria protezione aziendale ha concentrato, in collaborazione con la Polfer, i controlli sui passeggeri in attesa ai binari.

Nell’area urbana i controlli sono stati a cura delle Forze di Polizia e della Polizia Locale secondo il Piano Coordinato di Controllo del Territorio, in Provincia dall’Arma dei Carabinieri con l’ausilio delle Polizie Locali, integrati dai servizi della Guardia di Finanza e dal contributo delle specialità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Operativo anche il gruppo di lavoro interistituzionale attivato in Prefettura per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid all’interno delle aziende, che ha effettuato dal 1° gennaio 2021 n. 103 accessi alle aziende dei settori grande distribuzione, edilizia, metalmeccanica, ristorazione e logistica, a seguito delle quali sono state irrogate sanzioni per complessivi € 32.430,02 per accertate irregolarità nell’applicazione dei protocolli di prevenzione.

Per il costante monitoraggio, è stato costituito apposito gruppo di lavoro interforze coordinato dal dirigente dell’Area I di questa Prefettura-Utg e composto da: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni nonché le Unioni di Polizia Locale.

Attivi anche i tavoli tematici con: i Sindaci del territorio, l’Ufficio Scolastico Provinciale, i gestori del trasporto pubblico locale Seta e Tempi Agenzia, Trenitalia e Tper, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Azienda U.S.L. nonché la Camera di Commercio e le associazioni di categoria dei pubblici esercenti (Confcommercio, Confesercenti, Confapi, F.I.P.E., Confcooperative) al fine di sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti.