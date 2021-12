Castel San Giovanni, 100mila euro di bonus per gli studenti da spendere in paese

Mano tesa ai giovani. L’amministrazione di Castel San Giovanni ha stanziato 100 mila euro da destinare a tutti gli studenti adolescenti, tra i 14 e i 18 anni, che potranno beneficiare di un contributo da un minimo di 180 fino ad un massimo do 400 euro da spendere nei negozi di sport, al cinema, in libreria, in palestra, a teatro, in piscina. Il bonus sarà erogato previa domanda che dovrà essere compilata dai genitori, ma a spendere il bonus dovranno essere i ragazzi. Potranno farlo tramite una card oppure tramite tramite una app da scaricare sul proprio telefono. Per utilizzare il piccolo tesoretto a loro disposizione dovranno solo mostrare il codice al negoziante oppure a teatro o in palestra e l’importo verrà scalato dal loro budget. Il bonus sarà spendibile in un circuito di attività convenzionate presenti a Castel San Giovanni e contraddistinte da un’apposita vetrofania di colore arancione.

