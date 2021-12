Covid: 57 nuovi casi nelle scuole in una settimana, 14 classi con contagi interni

E’ boom di contagi da Covid nella provincia di Piacenza. La fascia di età più colpita è quella tra 0 e 17 anni (301 ogni 100mila abitanti), seguita da quella 18-40 (161), da 41-64 ( 124), da 65-79 (112). In crescita anche la fascia degli over 80 (da 57 della scorsa settimana a 89). I nuovi casi registrati nelle scuole, nella settimana dal 6 al 12 dicembre, sono 57 e hanno coinvolto 36 classi. Significativo è il dato delle 14 classi dove si sono registrati contagi interni. Un numero piuttosto alto, forse dettato dalla contagiosità elevata della variante Omicron di cui si sono registrati i primi due casi in regione proprio a Piacenza. Le classi in quarantena sono 16.

